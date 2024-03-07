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Пассажиропоток в бакинском аэропорту увеличился на 50% в феврале

Пассажиропоток в бакинском аэропорту увеличился на 50% в феврале Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает увеличивать пассажиропоток, обслужив в феврале этого года более 471 тыс. пассажиров.
Инфраструктура
7 марта 2024 г. 10:14
Пассажиропоток в бакинском аэропорту увеличился на 50% в феврале

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает увеличивать пассажиропоток, обслужив в феврале этого года более 471 тыс. пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев, это на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 312 тыс. пассажиров.

Согласно информации, в феврале 33 авиакомпании, 13 из которых лоукостеры, совершили 3 853 рейса.

На долю иностранных авиакомпаний пришлось 50,5% пассажироперевозок на международных маршрутах, остальное - на национального авиаперевозчика. Иностранные авиакомпании обслужили более 215 тыс. пассажиров, а "Азербайджанские авиалинии" - 211 тыс. пассажиров. В направлении Нахчывана перевезено более 44 тыс. пассажиров. Кроме того, количество транзитных пассажиров выросло на 106% по сравнению с февралем прошлого года и составило 25 тыс. человек.

В феврале текущего года наиболее популярными международными направлениями из бакинского аэропорта стали Стамбул, Абу-Даби, Тбилиси, Дубай и Москва, где было обслужено более 228 тыс. пассажиров.

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