Пассажиропоток в Азербайджане вырос более чем на 7%

В январе-мае текущего года в Азербайджане воздушным транспортом перевезено 1 млн 495 тыс. 500 пассажиров, что на 101,9 тыс. пассажиров или на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-мае текущего года в Азербайджане воздушным транспортом перевезено 1 млн 495 тыс. 500 пассажиров, что на 101,9 тыс. пассажиров или на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За 5 месяцев 99,9% авиаперевозок осуществлялись государственными, а 0,1% - частными предприятиями.

За отчетный период грузоперевозки данным видом транспорта сократились на 0,4% или на 0,7 тыс. тонн и составили 161,3 тыс. тонн.

В 2025 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортной сфере, составил 96,8 млн тонн. 0,2% грузов было перевезено воздушным транспортом.