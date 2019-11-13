Пассажироперевозки по маршруту Баку-Сумгайыт будут увеличены в 2-3 раза

По железной дороге Баку-Сумгайыт перевозится 12 тыс. пассажиров в сутки.

Как сообщает Report, об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По его словам, после ввода в строй кольцевой железнодорожной линии в этом направлении, пассажироперевозки увеличатся в 2-3 раза, до 25-30 тыс. пассажиров: "Число автобусов сократится, как минимум, на 300-500. Электричка экологичней, комфортней и быстрее. Мы также хотим увеличить скорость до 140 км/ч".