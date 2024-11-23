Пассажироперевозки морским транспортом в Азербайджане выросли более чем на 20%

В январе-октябре текущего года количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, увеличилось на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 24,2 тыс. человек.

В январе-октябре текущего года количество пассажиров, перевезенных морским транспортом в Азербайджане, увеличилось на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 24,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике АР.

Согласно данным ведомства, объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане за 10 месяцев, составил 7 млн 164,2 тыс. тонн, что на 6,4% меньше в годовом сравнении. 47,6% об общего объема составили нефтяные грузы.

За отчетный период морские порты осуществили погрузочно-разгрузочные работы объемом 11 млн 704,4 тыс. тонн, из которых 9 млн 360,2 тыс. тонн или 80,2% составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, объем оставшихся в портах грузов составил 501,7 тысяч тонн.