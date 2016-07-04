Пассажирам, вылетающим из Баку, сделано предупреждение

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В связи с началом летнего сезона, повышением нагрузки на Международный аэропорт имени Гейдара Алиева и усилением мер безопасности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) рекомендует пассажирам являться на регистрацию за три часа до вылета.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, в то же время, согласно правилам въезда в Турцию, паспорт граждан Азербайджана (включая детей) должен быть действителен в течение 90 дней со дня въезда в страну. В случае визового режима с Турцией, паспорт должен быть действителен в течение 60 дней после завершения срока визы.