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    ​Парламентский комитет утвердил проект, предусматривающий развитие предпринимательства и охрану местного производства в Азербайджане

    Замминистра: В законопроекте О мероприятиях по антидемпингу, компенсации и охране предусматривается осуществление 3 групп мероприятий

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсудили новый законопроект "О мероприятиях по антидемпингу, компенсации и охране".

    Как сообщает Report, о проекте проинформировал председатель комитета Зияд Самедзаде.

    По его словам, проект подготовлен, опираясь на международный опыт: "Он представляет важное значение для развития предпринимательства в Азербайджане, охраны местного производства и рынка. Документ подготовлен на основе пунктов ряда соглашений и конвенций".

    Присутствующий на обсуждениях заместитель министра экономики Сахиль Бабаев заявил, что в законопроекте предусматривается осуществление 3 групп мероприятий: "В нем отразились мероприятия по антидемпингу, компенсации и охране. Они направлены на охрану действующих в Азербайджане предпринимательских субъектов, осуществляемых в стране производственных процессов и охрану продукции".

    На заседании также рассмотрели законопроект "О выдаче лицензий и разрешений".

    После обсуждений оба законопроекта были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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