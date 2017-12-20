Парламент Казахстана одобрил еще один подписанный с Азербайджаном документ

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Парламент Казахстана одобрил ратификацию соглашения о международном автосообщении между Казахстаном и Азербайджаном. Об этом сообщает Report со ссылкой на Kazpravda.kz.

Как отметил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, соглашение с Азербайджаном способствует развитию транзитного потенциала страны и привлечению грузопотоков в целях создания крупного логистического хаба в Центральной Азии.

"Сегодня заключены автомобильные соглашения с 41 страной, данная работа продолжается. В 2016 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 16% и составил 6,2 тыс. тонн. В представленном соглашении устанавливаются правовые нормы для осуществления автоперевозок между двумя странами, регламентируются виды автоперевозок и порядок установления квот", – сказал он.

По его словам, реализация данного соглашения способствует дальнейшему развитию автоперевозок, а также торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Отметим, что Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автосообщении подписали 3 апреля 2017 года министр экономики Шахин Мустафаев и министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.