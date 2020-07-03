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Пандемия парализовала рынок недвижимости

Пандемия парализовала рынок недвижимости Пандемия парализовала рынок недвижимости
Инфраструктура
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3 июля 2020 г. 17:43
Пандемия парализовала рынок недвижимости

Пандемия коронавируса (COVID-19) привела к коллапсу многих сфер во всем мире. Одной из таких сфер является рынок недвижимости. Эксперты полагают, что активность на рынке недвижимости снизилась до минимума, а иностранных участников резко снизилась. Мнением о сегодняшнем состоянии и перспективах рынка недвижимости страны с Report поделился директор ООО "Экспертный центр недвижимости" Рамиль Османлы.

По его словам, из-за пандемии коронавируса рынок недвижимости понес очень серьезные потери: "Здесь наблюдалась тенденция к удешевлению, но резкого, динамичного снижения цен не произошло, в основном, из-за ограничений операций купли-продажи в результате административных решений”.

Р. Османлы сказал, что на рынке недвижимости страны наблюдается снижение активности почти по всем показателям: “Удешевление на рынке недвижимости составляет около 2-5%. Так, на рынке земельных участков спад до 5%. На первичном рынке жилья наблюдаются определенные изменения и падение цен в зависимости от ценовой политики строительных компаний. Эти цифры относительные. На вторичном рынке жилья квартира, ранее предлагаемая за 50 тыс. манатов, сегодня стоит столько же. На этапе согласования продажи дома могут быть определенные изменения. До конца года на рынке недвижимости могут наблюдаться динамические изменения цен”.

Теряет ли рынок недвижимости актуальность?

По его словам, до пандемии коронавируса участниками рынка недвижимости были и иностранные граждане: “Из-за пандемии финансовые потоки из-за рубежа прекратились. В основном, приостановлен поток средств из России и других стран. В настоящее время из-за пандемии люди пытаются сохранить свои средства, сбережения. В таких условиях недвижимость теряет свою актуальность как инвестиционный инструмент. Нарушение макроэкономической стабильности из-за распространения пандемии оказывает давление на манат. Некоторые считают, что манат обесценивается по отношению к доллару. В результате сделки купли-продажи, спрос на рынке недвижимости снижаются. А это приводит к спаду рынка”.

Сократится ли оборот рынка недвижимости в стране?

Р.Османлы подчеркнул, что годовой финансовый оборот рынка недвижимости страны составляет около 1,2 -1,3 млрд. манатов: "Однако цифры этого года будут отличаться. Мы ожидаем спад в 2-3 раза к концу года”.

Когда рынок недвижимости восстановится?

Р.Османлы отметил, что в этом году еще рано говорить о восстановлении рынка недвижимости и других сфер экономики: “Восстановление на рынке недвижимости в этом году нереально. Только в следующем году мы можем прогнозировать стабилизацию и рост активности в различных отраслях экономики, в том числе и на рынке недвижимости. Все будет зависеть от процессов в мировой экономике в начале следующего года. Мы не знаем, когда закончится пандемия, как изменится мировая экономика, макроэкономическая ситуация”.

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Версия на азербайджанском языке Pandemiya daşınmaz əmlak bazarını iflic edib

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