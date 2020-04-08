​Пандемия не повлияла на железнодорожные грузоперевозки Азербайджана

Азербайджан продолжает выполнять железнодорожные грузоперевозки со странами-партнерами, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной пандемией.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова.

По ее словам, за первые три месяца этого года было перевезено 3 554 000 тонн грузов, что на 13 тыс. тонн превышает показатель предыдущего года.

Н.Байрамова добавила, что все грузовые вагоны дезинфицируются на погранично-пропускных пунктах.

В январе-феврале этого года по железным дорогам было перевезено 2,3 млн тонн грузов, что на 7,2% больше, чем годом ранее. В среднем за сутки было погружено 339 вагонов, выгружено 342 вагона.