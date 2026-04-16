Оверчук: Мост Агбенд станет ключевым элементом коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад"

Автомобильный мост Агбенд станет ключевым элементом международных транспортных коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад".

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом журналистам сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, российская делегация ознакомилась с современной дорожной и железнодорожной инфраструктурой региона и отметила высокий уровень ее развития. "Мы увидели, что дорожная сеть фактически сформирована, а значительная часть железнодорожной линии в направлении Мегри (Армения) уже готова", - отметил он.

Оверчук подчеркнул, что автомобильный мост в Агбенде играет важную роль в обеспечении транспортной связности, соединяя ключевые маршруты, включая направления в Иран, Нахчыван и Турцию.

Он добавил, что Россия заинтересована в скорейшем вводе инфраструктуры в эксплуатацию. "Созданные здесь условия особенно удобны для перевозчиков, в том числе российских. Это позволит эффективнее организовать грузоперевозки и принесет взаимную выгоду всем странам-участницам", - заявил вице-премьер.