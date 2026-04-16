    Оверчук: Мост Агбенд станет ключевым элементом коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад"

    16 апреля, 2026
    • 18:50
    Оверчук: Мост Агбенд станет ключевым элементом коридоров Север-Юг и Восток-Запад

    Автомобильный мост Агбенд станет ключевым элементом международных транспортных коридоров "Север–Юг" и "Восток–Запад".

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом журналистам сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    По его словам, российская делегация ознакомилась с современной дорожной и железнодорожной инфраструктурой региона и отметила высокий уровень ее развития. "Мы увидели, что дорожная сеть фактически сформирована, а значительная часть железнодорожной линии в направлении Мегри (Армения) уже готова", - отметил он.

    Оверчук подчеркнул, что автомобильный мост в Агбенде играет важную роль в обеспечении транспортной связности, соединяя ключевые маршруты, включая направления в Иран, Нахчыван и Турцию.

    Он добавил, что Россия заинтересована в скорейшем вводе инфраструктуры в эксплуатацию. "Созданные здесь условия особенно удобны для перевозчиков, в том числе российских. Это позволит эффективнее организовать грузоперевозки и принесет взаимную выгоду всем странам-участницам", - заявил вице-премьер.

    Алексей Оверчук Транспортный коридор Север-Юг транспортный коридор Восток-Запад
    Aleksey Overçuk: "Ağbənd körpüsü "Şimal-Cənub" və "Şərq-Qərb" dəhlizlərinin əsas elementi olacaq"

