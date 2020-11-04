Открывается регулярное прямое авиасообщение между ОАЭ и Израилем

Регулярное авиасообщение между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем начнется в конце ноября.
Как передает Report со ссылкой на телеканал
Согласно заявлению авиаперевозчика, "прямые рейсы между ОАЭ и Израилем будут осуществляться с 26 ноября". Как отметила авиакомпания, в неделю она будет проводить 14 рейсов по маршруту Дубай - Тель-Авив. Всего на указанном маршруте запланировано по два рейса в день, столько же и в обратном направлении. Путешествие из ОАЭ в Израиль займет около трех часов.
В настоящее время Flydubai является единственной авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из Эмиратов в Израиль.
Напомним, что 20 октября Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий. Телеканал