Открывается авиарейс Новосибирск–Лянкяран–Новосибирск

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Российская авиакомпания "Ангара" начинает выполнять регулярные рейсы из Новосибирска в Лянкяран, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Рейсы будут осуществляться с 14 июня по воскресеньям. Вылет рейса из Новосибирска назначен на 06:45, прилет в Лянкяран - 11:00. Вылет обратного рейса запланирован на 12:00, прилет - 17:40. Маршрут будут обслуживать Ан-148 вместимостью 75 пассажиров.

Стоимость билета туда и обратно - от 28 тыс. рублей (порядка 580 манатов).