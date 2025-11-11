Зангезурский коридор откроет новые возможности для экономики Кавказа и Центральной Азии - МНЕНИЕ

Открытие Зангезурского коридора приведет к росту торгового оборота и ВВП стран-участников.

Об этом в комментарии Report заявила эксперт Эльмира Годжаева.

По ее словам, современное развитие Азербайджана ориентировано на последовательное укрепление экономического потенциала страны.

"Это, прежде всего, проявляется во многих отраслях экономики, включая нефтяной сектор и транспортную инфраструктуру. Зангезурский коридор, как мы понимаем, - важная часть сегодняшних проектов. Его значение для Азербайджана чрезвычайно велико: он создаст прямое сообщение с Нахчываном. Это позволит наладить наземное сообщение Азербайджана с Турцией, что приведет к увеличению товарооборота и развитию региональной логистики. Кроме того, проект обеспечит соединение (основной территории Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой - ред.) и создание нового торгового маршрута, что внесет значительный вклад в экономический рост южных регионов и привлечет инвестиции в инфраструктуру", - отметила обозреватель.

Эксперт подчеркнула, что открытие Зангезурского коридора окажет положительное влияние не только на экономику Азербайджана, но и на развитие других стран региона.

"Коридор соединит Азербайджан, Армению и Турцию через территорию Нахичеванской автономной республики, создавая быструю и надежную транспортную сеть для пассажирских и грузовых перевозок. Это открывает огромные возможности: Зангезурский коридор станет альтернативным маршрутом выхода на мировые товарные рынки, что приведет к росту торгового оборота, увеличению ВВП, созданию новых рабочих мест и развитию различных отраслей экономики, включая туризм. Открытие коридора будет иметь серьезное социально-экономическое значение для региона. США и другие внешние партнеры играют здесь важную роль, поддерживая проект с целью диверсификации энергетических путей, что крайне важно для национальной экономики Азербайджана. Активное участие Турции также способствует превращению региона в крупный транспортно-логистический хаб, соединяющий Европу и Азию. Географическое положение Азербайджана делает его ключевым звеном между двумя континентами", - пояснила аналитик.

По ее мнению, Казахстан также диверсифицирует свои экспортные маршруты, что усиливает транспортно-логистическую взаимосвязанность Центральной Азии. Это снижает зависимость от отдельных поставщиков и повышает конкурентоспособность региона.

Эксперт отметила и важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы: "Это позволяет стране укреплять свои позиции и расширять географию поставок газа. Важным фактором остается финансовая и техническая поддержка со стороны США, что ускоряет реализацию проекта (TRIPP - 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.), и усиливает геополитическое влияние Азербайджана".

Годжаева также отметила, что развитие цифровизации и совершенствование таможенных процедур становятся важными элементами современной экономики.

"Цифровизация экономики Азербайджана способствует сокращению сроков поставок и снижению себестоимости продукции. Внедрение электронного документооборота делает управление грузопотоками более эффективным и менее затратным. В этом контексте важно подчеркнуть, что развитие инфраструктуры напрямую связано с активизацией торговли и устранением барьеров. Все эти факторы определяют стратегическое значение трех ключевых направлений - нефти, энергетики и цифровой инфраструктуры", - подчеркнула эксперт.

По словам Годжаевой, инвестиции играют ключевую роль в использовании стратегического географического положения Азербайджана. В условиях многополярного мира особенно важны многовекторность и активное участие страны в международной экономике.

"Азербайджан сегодня является одним из ведущих акторов мировой политики, играя важную роль в обеспечении энергетической и транспортно-логистической безопасности. Современная инфраструктура, политическая стабильность и экономическая устойчивость создают прочную основу для долгосрочного роста. Развитие транспортных коридоров способствует расширению внешней торговли, укреплению стабильности и повышению эффективности международных связей. Внедрение новых технологий и инноваций продолжит укреплять экономический и социальный потенциал страны", - отметила аналитик.

По словам Годжаевой, инициатива [президента США – ред.] Дональда Трампа по созданию нового проекта [инициатива "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" - ред.] рассматривается в контексте формирующегося многополярного мирового порядка.

"Эта инициатива затрагивает как политические, так и экономические интересы стран Центральной Азии. Проект способствует активизации торговли между государствами, а "Маршрут Трампа", или Зангезурский коридор, становится стратегически важным элементом региональной инфраструктуры и фактором роста экономической активности. Это особенно актуально в условиях нестабильности мировых рынков энергоресурсов", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что строительство нового маршрута и заключение исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией, подписанного 8 августа в Вашингтоне, стали важным этапом в развитии регионального сотрудничества.

"Это соглашение направлено на стимулирование торговой деятельности и создание новых возможностей для экономического роста в регионе", - пояснила Годжаева.

По ее словам, проект (Зангезурского коридора - ред.) будет способствовать росту торговли и развитию стран Центральной Азии.

"В совместной декларации, включавшей семь пунктов, особое внимание уделено реализации Зангезурского коридора как одному из центральных направлений экономической интеграции региона", - добавила эксперт.

Комментируя итоги прошедшего в Вашингтоне саммита "С5+1", аналитик отметила: "В центре внимания были укрепление экономических связей, диверсификация партнерства и развитие энергетического, транспортного и цифрового секторов. Центральная Азия, обладая богатыми запасами нефти и газа, представляет интерес для США и других развитых стран как источник энергоресурсов и как перспективный рынок".

Эксперт также подчеркнула значение инвестиционной активности: "В регионе активно развиваются горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, цифровая инфраструктура, внедряются новые технологии. Все это укрепляет экономические и политические связи между США и странами Центральной Азии. США, в частности, проявляют особый интерес к минеральным ресурсам региона".

Годжаева отметила, что на саммите 6 ноября с участием лидеров стран Центральной Азии особое внимание уделялось редкоземельным металлам.

"Только в Центральном Казахстане их запасы оцениваются примерно в 20 млн тонн. Развитие добычи и переработки этих ресурсов привлечет значительные инвестиции и стимулирует внедрение передовых технологий. Это создаст новые транспортные маршруты и изменит геоэкономическую структуру региона", - сказала она.

По мнению аналитика, формирование новых транспортных коридоров уже сегодня меняет внутриконтинентальные торговые связи и укрепляет позиции Среднего коридора.

"Формат "С5+1" становится ключевой площадкой не только для экономического взаимодействия, но и для обсуждения вопросов экологической и водной безопасности, которые сегодня рассматриваются как элементы национальной безопасности", - подчеркнула эксперт.

По словам Годжаевой, развитие мультимодальных транспортных коридоров связано с интересами многих стран.

"Эти инициативы направлены на формирование справедливого и устойчивого миропорядка, укрепление экономических связей и расширение торгового оборота. Подготовительные этапы реализации "Маршрута Трампа" включают создание современной технической базы и привлечение инвесторов. Это изменяет экономическую карту региона, способствует укреплению позиций тюркоязычных государств и развитию азербайджано-турецкого сотрудничества. Реализация проекта окажет влияние на энергетический и геополитический баланс региона.

Роль Турции продолжает расти: отношения между США и Турцией находятся на стадии активного дипломатического взаимодействия, а "Маршрут Трампа" становится значимым фактором развития для многих стран - в том числе Азербайджана, Турции и государств Центральной Азии. Участие турецких компаний и инвесторов придаст проекту дополнительную динамику и техническую поддержку", - резюмировала эксперт.