Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Открытие прямого рейса Баку-Исламабад ожидается в июле.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

По словам посла, за последние два года увеличилось количество взаимных визитов на высоком уровне. "Возросло также число туристов. Так, за прошлый год количество туристов из Пакистана в Азербайджан составило свыше 17 тысяч человек, а в этом году с учетом открытия авиарейса ожидается, что их число возрастет до 25-30 тысяч".