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    Открытие прямого рейса Баку-Исламабад ожидается в июле

    Саид Хан Мохманд: Ожидаем роста числа туристов из Пакистана в Азербайджан

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Открытие прямого рейса Баку-Исламабад ожидается в июле.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

    По словам посла, за последние два года увеличилось количество взаимных визитов на высоком уровне. "Возросло также число туристов. Так,  за прошлый год количество туристов из Пакистана в Азербайджан составило свыше 17 тысяч человек, а в этом году с учетом открытия авиарейса ожидается, что их число возрастет до 25-30 тысяч". 

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