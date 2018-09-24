Открылся автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск выполняется еженедельно по четвергам в 10:00 из Бакинского международного автовокзального комплекса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу комплекса.
По информации, автобус прибывает в Кисловодск в 9:00 следующего дня, отбывает из Кисловодска в 12:00 воскресенья, из Ессентуков – в 13:00.
Стоимость билета в один конец - 70 манатов.
Билеты на рейсы Баку-Ессентуки-Кисловодск можно приобрести в кассах и онлайн. Дети в возрасте до 5 лет провозятся бесплатно (отдельное место не занимается), с 5 до 10 лет оплачивается 50% стоимости билета.
По желанию пассажиров предоставляется место для детей в возрасте до 5 лет за полцены.
В случае плотного потока пассажиров может быть открыт дополнительный рейс.
За дополнительной информацией следует обращаться по номерам (012) 406 01 58, (012) 406 01 59.
Economic DepartmentАвтор новости
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