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    Открылся автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Автобусный рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск выполняется еженедельно по четвергам в 10:00 из Бакинского международного автовокзального комплекса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу комплекса.

    По информации, автобус прибывает в Кисловодск в 9:00 следующего дня, отбывает из Кисловодска в 12:00 воскресенья, из Ессентуков – в 13:00.

    Стоимость билета в один конец - 70 манатов.

    Билеты на рейсы Баку-Ессентуки-Кисловодск можно приобрести в кассах и онлайн. Дети в возрасте до 5 лет провозятся бесплатно (отдельное место не занимается), с 5 до 10 лет оплачивается 50% стоимости билета.

    По желанию пассажиров предоставляется место для детей в возрасте до 5 лет за полцены.

    В случае плотного потока пассажиров может быть открыт дополнительный рейс.

    За дополнительной информацией следует обращаться по номерам (012) 406 01 58, (012) 406 01 59. 

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