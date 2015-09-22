​Открылась одна из линий Бакинского метрополитена

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Открылась вторая линия станции "Джафар Джаббарлы" Бакинского метрополитена, которая была закрыта в связи с ремонтными работами.

Как сообщает Report, сегодня утром вторая линия станции была сдана в пользование пассажиров. Глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев подтвердил информацию. Он отметил, что интервал между поездами также сократился с 10 до 8 минут.

Отметим, что закрытую 9 февраля линию планировалось открыть до конца года, однако ремонтные работы завершились раньше срока.

Напомним, что до этого обе линии также не использовались постоянно, и поезда, приходящие на одну линию, отправлялись с другой. Линия была закрыта из-за некоторых проблем, вызванных коррозией, а также в связи с покрасочными работами в туннеле.