О нас

Откроется дополнительный автобусный рейс из Баку в Шушу

Откроется дополнительный автобусный рейс из Баку в Шушу Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта приняла решение об открытии дополнительного автобусного рейса из Баку в Шушу.
Инфраструктура
25 июня 2022 г. 15:37
Откроется дополнительный автобусный рейс из Баку в Шушу

Государственная служба автомобильного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта приняла решение об открытии дополнительного автобусного рейса из Баку в Шушу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Согласно информации, с учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан в графики движения автобусов были внесены определенные изменения. Было принято решение об открытии дополнительного рейса Баку-Шуша-Баку. С июля пассажиры смогут путешествовать по маршруту Баку-Шуша-Баку все дни недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıdan Şuşaya əlavə avtobus reysi açılacaq

Другие новости из категории

Билеты в Шушу, Агдам и Физули на июль скоро поступят в продажу
Билеты в Шушу, Агдам и Физули на июль скоро поступят в продажу
25 июня 2022 г. 15:47
В Баку планируется установить 100 умных остановок
ФотоВ Баку планируется установить 100 умных остановок
25 июня 2022 г. 15:10
В Баку изменится направление движения 33 регулярных маршрутов
В Баку изменится направление движения 33 регулярных маршрутов
25 июня 2022 г. 14:05
Первый автобус рейса Баку-Физули-Баку отправился в путь сегодня
ФотоПервый автобус рейса Баку-Физули-Баку отправился в путь сегодня
25 июня 2022 г. 07:27
Посол Великобритании в Азербайджане побывал на первой в мире барже на воздушной подушке
ФотоПосол Великобритании в Азербайджане побывал на первой в мире барже на воздушной подушке
24 июня 2022 г. 23:13
Ущерб врачебно-санитарной службы АЖД сократился на 45% 
Ущерб врачебно-санитарной службы АЖД сократился на 45% 
24 июня 2022 г. 17:41
Российские авиакомпании понесли рекордные за восемь лет убытки
Российские авиакомпании понесли рекордные за восемь лет убытки
24 июня 2022 г. 17:27
В поселках Кюрдаханы и Маштага капитально ремонтируются дороги
ФотоВ поселках Кюрдаханы и Маштага капитально ремонтируются дороги
24 июня 2022 г. 17:25
Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов из-за дефицита сотрудников
Lufthansa отменит более 3 тыс. рейсов из-за дефицита сотрудников
24 июня 2022 г. 17:05
Госслужба обвинила АЖД в создании препятствий частным компаниям
Госслужба обвинила АЖД в создании препятствий частным компаниям
24 июня 2022 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi