Отделения "Азерпочт" будут работать в воскресенье

Все почтовые отделения ООО "Азерпочт" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (кроме почтовых отделений № 10, 14 и 114) будут работать и в воскресенье.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Целью этого решения является дальнейшее повышение уровня услуг, оказываемых населению в режиме специального карантина, объявленного правительством Азербайджана, а также обеспечение оперативности в процессе предоставления единовременной выплаты безработным гражданам.

Почтовые отделения, расположенные в столице и регионах, будут обслуживать граждан в воскресенье с 09:00 до 17:00.

Центры обслуживания "Шебеке" в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше также будут обслуживать граждан в эти часы в воскресенье.