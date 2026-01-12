Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Осушение озер в Баку и на Абшероне повышает риск подтоплений

    Инфраструктура
    • 12 января, 2026
    • 16:50
    Осушение озер в Баку и на Абшероне повышает риск подтоплений

    Осушение озер в Баку и на Абшеронском полуострове в последние годы повышает риск подтоплений при интенсивных осадках.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, выступая на совещании, посвященном госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения Баку и Абшерона на 2026–2035 годы.

    По его словам, на территории Баку и Абшерона насчитывается более 300 озер, которые выполняют естественную функцию накопления воды. "В 2014–2025 годах в ряде случаев из-за незаконных действий, а в других - вследствие несистемного расширения территорий отдельные озера были осушены, их площади заняты и застроены. Это и приводит к подтоплениям указанных зон при интенсивных дождях", - отметил он.

    Микаилов подчеркнул, что в рамках государственных программ за эти годы в данном направлении была проделана значительная работа, и именно их реализация является одной из основных причин нынешнего относительно стабильного положения.

