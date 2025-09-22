Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025

    Основные центральные дороги Баку вновь открыты

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 10:06
    Основные центральные дороги Баку вновь открыты

    Впервые за последние девять лет основные дорожные ограничения были сняты всего за 12 часов после завершения недели Формулы-1.

    Об этом Report сообщили в Baku City Circuit.

    После Гран-при Азербайджана в столице оперативно демонтировали элементы трассы и трибуны на площади Азнефть, а центральные улицы вновь открыли для движения. Уже в первую ночь демонтажных работ с 06:00 движение было полностью восстановлено, за исключением участка проспекта Нефтяников от пересечения с улицей Рашида Бехбудова до улицы Пушкина.

    Отмечается, что в дни гонки значительная часть перекрытых улиц открывалась в определенные часы, что позволило снизить нагрузку на транспортную систему города.

    Операционная компания Baku City Circuit поблагодарила жителей и водителей за понимание и терпение.

    Гран-при Азербайджана Формула 1 дороги
    Bakının əsas mərkəzi yolları yenidən açılıb

    Последние новости

    11:24

    Папикян: Минобороны Армении получает консультации от США, Франции и Греции

    В регионе
    11:20

    Камран Алиев: Азербайджан всегда был сторонником мира

    Происшествия
    11:18

    В ходе беспорядков на Филиппинах задержаны свыше 200 человек

    Другие страны
    11:13

    Министр: Сербия делает ставку на инфраструктуру для интеграции в евразийские коридоры

    Другие страны
    11:12

    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    11:10

    Микаил Джаббаров: Направление Восток–Запад сохранит ключевое значение

    Бизнес
    11:08

    Посол: Представлять Францию в стране, решительно идущей по пути мира, - большая честь

    Внешняя политика
    11:02

    Швеция представила предвыборный бюджет с налоговыми льготами и ростом военных расходов

    Другие страны
    11:02

    Генпрокурор: Одним из стратегически важных вопросов является открытие Зангезурского коридора

    Происшествия
    Лента новостей