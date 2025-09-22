Основные центральные дороги Баку вновь открыты

Впервые за последние девять лет основные дорожные ограничения были сняты всего за 12 часов после завершения недели Формулы-1.

Об этом Report сообщили в Baku City Circuit.

После Гран-при Азербайджана в столице оперативно демонтировали элементы трассы и трибуны на площади Азнефть, а центральные улицы вновь открыли для движения. Уже в первую ночь демонтажных работ с 06:00 движение было полностью восстановлено, за исключением участка проспекта Нефтяников от пересечения с улицей Рашида Бехбудова до улицы Пушкина.

Отмечается, что в дни гонки значительная часть перекрытых улиц открывалась в определенные часы, что позволило снизить нагрузку на транспортную систему города.

Операционная компания Baku City Circuit поблагодарила жителей и водителей за понимание и терпение.