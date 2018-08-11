Oсман Гюндюз: Международные аудиторские компании должны провести аудит биллинговой системы "Aзеришыг"

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ "Вмешиваться в работу счетчиков невозможно. Можно лишь изменить тарифные показатели на них, поскольку они действуют в мультитарифном режиме".

По сообщению Report, об этом на мероприятии, посвященном поступлению в прошлом месяце абонентам крупных счетов за свет, заявил представитель департамента по продажам ОАО "Aзеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, возможны лишь физические воздействия на счетчики:

"Мы предлагаем абонентам сверить свой объем потребления с показаниями счетчика. В социальных сетях распространены высказывания об изменении показаний счетчиков, но хотелось бы отметить, что в электронных и цифровых счетчиках, в соответствии с их стандартом, принимаются лишь обращения в режиме чтения. Это касательно слухов о каком-то вмешательстве, операциях, корректировки и прочего".

Эксперт Осман Гюндюз отметил, что подобные вмешательства случались не только в Азербайджане, но и других странах:

"Я остаюсь при своем мнении, заявляя, что имело место вмешательство в работу счетчиков. В ходе разбирательств выяснилось, что подобные факты имеют место и в других странах. Вы должны создать на своем сайте возможность для абонентов сверить свои выплаты за июль минувшего и этого года. Случившееся дает основание полагать, что что-то произошло. Это совершенно однозначно. По мировым стандартам, для проведения операции в помещении, где есть "биллинговая система", необходимо, чтобы в комнату вошли как минимум три человека, у вас же хватает и одного. Это неправильно. В некоторых наших госструктурах имеется такая система, и она запускается только при вхождении в помещение минимум трех человек".

По мнению эксперта, международным аудиторским компаниям следует провести аудиторскую проверку "Aзеришыг":

"В этом вопросе есть ряд заинтересованных госструктур. Проводили ли аудиторскую проверку вашей "биллинговой системы" Особая служба государственной охраны или структура, связанная с электронным правительством? Насколько мне известно, нет. Согласно законодательству, аудиторская проверка должна быть проведена. Полагаю, международные аудиторские компании должны провести аудит системы расчета "Азеришыг". Мне кажется, здесь должны присутствовать и их представители".

Биллинговая система - это программное обеспечение, разработанное специально для операторов (провайдеров). Слово биллинг происходит от английского bill (счет), то есть биллинговая система позволяет считать (учитывать) и тарифицировать оказанные услуги.