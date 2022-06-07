Орхан Мамедов: Азербайджан может сотрудничать с Пакистаном на освобожденных территориях

Орхан Мамедов: Азербайджан может сотрудничать с Пакистаном на освобожденных территориях

"Возможности сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном имеются и на освобожденных территориях".

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"Возможности сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном имеются и на освобожденных территориях". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на мероприятии, посвященном бизнес-возможностям Пакистана. По его словам, определены приоритетные сектора освобожденных территорий (инфраструктура, туризм, добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, сельское хозяйство, производство, разминирование). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram