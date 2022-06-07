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Орхан Мамедов: Азербайджан может сотрудничать с Пакистаном на освобожденных территориях

Орхан Мамедов: Азербайджан может сотрудничать с Пакистаном на освобожденных территориях "Возможности сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном имеются и на освобожденных территориях".
Инфраструктура
7 июня 2022 г. 20:48
Орхан Мамедов: Азербайджан может сотрудничать с Пакистаном на освобожденных территориях

"Возможности сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном имеются и на освобожденных территориях".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на мероприятии, посвященном бизнес-возможностям Пакистана.

По его словам, определены приоритетные сектора освобожденных территорий (инфраструктура, туризм, добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, сельское хозяйство, производство, разминирование).

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Azərbaycan Pakistanla azad edilmiş ərazilərdə əməkdaşlıq edə bilər"

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