Орхан Мамедов: Азербайджан может сотрудничать с Пакистаном на освобожденных территориях

"Возможности сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном имеются и на освобожденных территориях".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов, выступая на мероприятии, посвященном бизнес-возможностям Пакистана.
По его словам, определены приоритетные сектора освобожденных территорий (инфраструктура, туризм, добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, сельское хозяйство, производство, разминирование).