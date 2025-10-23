Определились источники уставного фонда Госинспекции по безопасности полетов
- 23 октября, 2025
- 18:11
Президент Ильхам Алиев внес изменения в Указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области гражданской авиации".
Как сообщает Report, согласно изменению, уставный фонд Государственного агентства гражданской авиации будет формироваться за счет средств, предусмотренных в госбюджете текущего года для структур, указанных в части 1 данного Указа, и не использованных до даты полного выполнения обязательств этих структур, а также за счет существующего уставного фонда и нераспределенной прибыли юридического лица публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации".
