Определились источники уставного фонда Госинспекции по безопасности полетов

Президент Ильхам Алиев внес изменения в Указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в области гражданской авиации".

Как сообщает Report, согласно изменению, уставный фонд Государственного агентства гражданской авиации будет формироваться за счет средств, предусмотренных в госбюджете текущего года для структур, указанных в части 1 данного Указа, и не использованных до даты полного выполнения обязательств этих структур, а также за счет существующего уставного фонда и нераспределенной прибыли юридического лица публичного права "Государственная инспекция по безопасности полетов в гражданской авиации".