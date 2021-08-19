Определены лучшие проекты по восстановлению и реконструкции Карабаха

Подведены итоги архитектурного конкурса "Обновленный облик древнего Карабаха", проведенного по инициативе Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Подведены итоги архитектурного конкурса "Обновленный облик древнего Карабаха", проведенного по инициативе Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комитет.

В конкурсе "Обновленный облик древнего Карабаха", проведенного Госкомитетом по градостроительству и архитектуре в целях систематического проведения реставрационно-строительных работ на освобожденных территориях, обеспечения участия архитекторов и специалистов по градостроительству в процессах реконструкции в Карабахе, принял участие 21 проект, отвечающий условиям конкурса. На состоявшемся в Комитете заседании жюри были определены лучшие проекты.

По решению жюри, из представленных проектов были выбраны победители по селам Сарыджалы Агдамского района, Шалва Лачынского района, Горадиз Физулинского района, Беюк Марджанлы и поселку Худаферин Джабраильского района, по селу Зар Кельбаджарского района.

Отметим, что в конкурсе приняли участие молодые специалисты, которые предложили ряд интересных проектных решений. Победившие в конкурсе проекты будут учтены во время проведения реставрационно-строительных работ в вышеназванных селах.

С более подробной информацией о выбранных проектах и их авторах можно ознакомиться на сайте www.bizimqarabagh.az.