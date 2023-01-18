Опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери" загружен на баржу

Опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), построенной на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, был загружен на баржу STB-1 ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) для отправки в море.

Опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), построенной на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, был загружен на баржу STB-1 ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) для отправки в море.

Об этом передает Report со ссылкой на ASCO.

Вес опорного блока платформы составляет 16 000 тонн, а высота - 153 метра.

В прошлом году на барже STB-1 были проведены необходимые модификации для эксплуатации в проекте "Центральный Восточный Азери".

STB-1 – самая крупная баржа Каспийского моря длиной 163 метра, шириной 45 метров, грузоподъемностью 18 000 тонн.