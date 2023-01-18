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Опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери" загружен на баржу

Опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери" загружен на баржу Опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), построенной на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, был загружен на баржу STB-1 ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) для отправки в море.
Инфраструктура
18 января 2023 г. 15:55
Опорный блок платформы Центральный Восточный Азери загружен на баржу

Опорный блок платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), построенной на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, был загружен на баржу STB-1 ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) для отправки в море.

Об этом передает Report со ссылкой на ASCO.

Вес опорного блока платформы составляет 16 000 тонн, а высота - 153 метра.

В прошлом году на барже STB-1 были проведены необходимые модификации для эксплуатации в проекте "Центральный Восточный Азери".

STB-1 – самая крупная баржа Каспийского моря длиной 163 метра, шириной 45 метров, грузоподъемностью 18 000 тонн.

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Версия на английском языке Support block of Azeri-Central-Eastern platform loaded onto STB-1 barge of ASCO
Версия на азербайджанском языке "Azəri-Mərkəzi-Şərqi" platformasının dayaq bloku ASCO-nun “STB-1” barjına yüklənib

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