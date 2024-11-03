Около 800 водителей такси, прошедших спецподготовку, сдадут тестовые экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 ноября проведет экзамен для водителей легковых такси, прошедших специальную подготовку.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 ноября проведет экзамен для водителей легковых такси, прошедших специальную подготовку.

Как сообщили Report в ГЭЦ, для его сдачи зарегистрировались 774 человека. Экзамен начнется в 16.00 в корпусе электронных экзаменов, расположенном по адресу Бинагадинский район, улица С.С. Ахундова, 50 и продлится 1 час. С его результатами участники экзамена смогут ознакомиться по завершении отведенного для него времени. Кроме того, итоги результатов будут размещены на следующий день на сайте ГЭЦ.

Участники должны ожидать перед экзаменационным корпусом во время, указанное в листе допуска к экзамену.

Явившись на экзамен, кандидаты обязательно должны представить лист допуска и подлинник удостоверения личности. При отсутствии одного из указанных документов или выявлении несоответствия между ними кандидат не будет допущен до экзамена.

В ходе проверки знаний кандидатам будут предложены 20 тестовых заданий, охватывающих программу определенной Министерством цифрового развития и транспорта специальной подготовки относительно нормативно-правовых актов, регулирующих этическое поведение водителей и пассажироперевозки автомобильным транспортом. Правильный ответ на каждое задание оценивается в 1 балл. Не верные ответы не влияют на результат правильных. Лица, набравшие десять и более баллов, считаются успешно сдавшими экзамен, им будет вручено свидетельство, действительное в течение 7 лет.