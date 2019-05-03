​Ограничения на таможенном посту "Красный мост" сняты

Ограничения на прохождение пассажиров и транспортных средств на таможенном посту "Красный мост" ("Гырмызы керпю) на границе с Грузией сняты.

Об этом сообщил Report начальник Управления по связям с общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) Натиг Ахундов.

По его словам, проблема устранена уже в 23:30.

"Работа пункта полностью восстановлена и продолжает работу в обычном режиме", - сказал Ахундов.

Отметим, что вчера с 19:35 в таможенном пропускном пункте "Красный мост" Западного территориального Главного таможенного управления на границе с Грузией возникли временные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств. Причиной ограничений стал сбой в системе управления, регулирующей процессы прохождения границы, с грузинской стороны.