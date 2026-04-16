    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 17:48
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Члены Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией ознакомились с ходом реализации проекта автомобильного моста Агбенд.

    Как сообщает корреспондент Report, мост будет играть важную роль в расширении транспортных связей в регионе.

    Напомним, что сегодня в городе Зангилане состоялось 24-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. Основными темами обсуждений стали увеличение товарооборота и расширение взаимодействия в различных областях: промышленной кооперации, транспортно-логистической сфере, энергетике, сельском хозяйстве и других.

    Сопредседателями комиссии являются вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд
    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-российские отношения
    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

