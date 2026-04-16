Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

Члены Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией ознакомились с ходом реализации проекта автомобильного моста Агбенд.

Как сообщает корреспондент Report, мост будет играть важную роль в расширении транспортных связей в регионе.

Напомним, что сегодня в городе Зангилане состоялось 24-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией. Основными темами обсуждений стали увеличение товарооборота и расширение взаимодействия в различных областях: промышленной кооперации, транспортно-логистической сфере, энергетике, сельском хозяйстве и других.

Сопредседателями комиссии являются вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.