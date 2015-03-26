Одна из центральных дорог Баку будет открыта в ближайшие часы - ВИДЕО

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В ближайшие часы ожидается открытие закрытого в праздничные дни на ремонт участка дороги от Главного управления полиции на улице Юсифа Сафарова до проспекта Гейдара Алиева. Об этом Report заявили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Близятся к завершению работы на участке дороги, предназначенном для разворота и выезда на проспект Гейдара Алиева. Работы на дороге по направлению от Центра Гейдара Алиева к улице Юсифа Сафарова планируется завершить сегодня вечером.