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    Одна из центральных дорог Баку будет открыта в ближайшие часы - ВИДЕО

    Ремонтные работы на еще одной из главных дорог столицы будут завершены к вечеру

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В ближайшие часы ожидается открытие закрытого в праздничные дни на ремонт участка дороги от  Главного управления полиции на улице Юсифа Сафарова до проспекта Гейдара Алиева. Об этом Report заявили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта. 

    Близятся к завершению работы на участке дороги, предназначенном для разворота и выезда на проспект Гейдара Алиева. Работы на дороге по направлению от Центра Гейдара Алиева к улице Юсифа Сафарова планируется завершить сегодня вечером. 

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