Один электробус с зарядным устройством обошелся BakuBus почти в 544 тыс. манатов
Инфраструктура
- 17 сентября, 2025
- 10:54
ООО "BakuBus" в прошлом году заплатило китайской компании "BYD Auto Industry Co" 86,962 млн манатов за 160 электрических автобусов и зарядные устройства к ним.
Об этом "Report" сообщает со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.
Таким образом, один электрический автобус и его зарядное устройство обошлись компании в 543,5 тысячи манатов.
Последние новости
11:57
Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млнФинансы
11:56
В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодексаФинансы
11:50
В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельностиИнфраструктура
11:49
В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилейБизнес
11:43
Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млнФинансы
11:41
В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодииФинансы
11:39
Катар осудил наступление ЦАХАЛ на ГазуДругие страны
11:37
Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"Финансы
11:34