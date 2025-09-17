Один электробус с зарядным устройством обошелся BakuBus почти в 544 тыс. манатов

ООО "BakuBus" в прошлом году заплатило китайской компании "BYD Auto Industry Co" 86,962 млн манатов за 160 электрических автобусов и зарядные устройства к ним.

Об этом "Report" сообщает со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.

Таким образом, один электрический автобус и его зарядное устройство обошлись компании в 543,5 тысячи манатов.