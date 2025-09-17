Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Один электробус с зарядным устройством обошелся BakuBus почти в 544 тыс. манатов

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 10:54
    Один электробус с зарядным устройством обошелся BakuBus почти в 544 тыс. манатов

    ООО "BakuBus" в прошлом году заплатило китайской компании "BYD Auto Industry Co" 86,962 млн манатов за 160 электрических автобусов и зарядные устройства к ним.  

    Об этом "Report" сообщает со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок.  

    Таким образом, один электрический автобус и его зарядное устройство обошлись компании в 543,5 тысячи манатов.      

    электробусы BakuBus покупка расходы
    "BakuBus"ın ötən il aldığı bir elektrik avtobusu və onun şarj aparatı 544 min manata başa gəlib

