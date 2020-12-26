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Очередной соединяющий континенты поезд прибыл в Бакпорт

Очередной соединяющий континенты поезд прибыл в Бакпорт Поезд будет курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и через Каспийское море достигнет Казахстана, оттуда в китайский Сиан
Инфраструктура
26 декабря 2020 г. 13:29
Очередной соединяющий континенты поезд прибыл в Бакпорт

Второй поезд-контейнер, перевозящий экспортные грузы из Турции в Китай, сегодня прибыл в Бакпорт.

Как передает Report, разгрузка поезда и погрузка груза на фидерное судно Beke Ata заняли 6 часов и были выполнены оперативно без задержек. Грузовой караван состоит из сорока двух 40-футовых контейнеров и 1 400 холодильников.

Грузовой поезд, который в целом преодолеет 8 693 километра, проезжая через Турцию по маршруту Стамбул (Мармарай)–Косекой–Анкара–Сивас–Карс, со станции Ахалкалаки присоединится к транспортной сети других стран.

Указанный поезд будет курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и через Каспийское море достигнет Казахстана, оттуда в китайский Сиан. Операторами второго экспортного поезда из Турции в Китай также выступают члены Транскаспийского международного транспортного консорциума - компании Pasific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), ADY Container (Азербайджан) и KTZ Express (Казахстан).

Грузовой поезд будет доставлен из порта Баку в порт Актау на фидерном судне Beket Ata, оператором которого является ADY Container. Эти поезда будут курсировать регулярно дважды в месяц, начиная с 2021 года.

Первый контейнерный караван прибыл в порт Баку 10 декабря, и за 6-7 часов был груз был разгружен и загружен на фидерное судно Beket Ata, после чего отбыл в порт Актау (Казахстан).

По Транскаспийскому международному транспортному маршруту по Каспийскому морю в целом было отправлено 12 672 TEU контейнеров, с 2021 года поезда будут двигаться по этому маршруту регулярно дважды в месяц.

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Версия на азербайджанском языке Qitələri birləşdirən növbəti qatar Bakı limanına çatıb

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