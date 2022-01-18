Объявлены расписание и цены на автобусные поездки из Баку в Шушу и Агдам

Министерство цифрового развития и транспорта обнародовало цены на билеты на автобусные поездки из Баку в Шушу и Барду, которые планируется осуществить с 24 января.

Министерство цифрового развития и транспорта обнародовало цены на билеты на автобусные рейсы из Баку в Шушу и Агдам, которые планируется запустить с 24 января.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гуметов.

По его словам, поездки будут организованы в направлении Баку-Шуша, Баку-Агдам, Ахмедбейли-Шуша, Аэропорт Физули-Шуша и Барда-Агдам.

"В направлении Ахмедбейли-Шуша поездки будут организованы 4 раза в неделю, по другим направлениям - 2 раза в неделю. Стоимость билета Баку-Шуша-Баку составит 10,4 маната, Баку-Агдам-Баку-9,4 маната, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли-7 манатов, Барда-Агдам-Барда-5 манатов. Это цены в один конец, но билеты необходимо будет приобретать в оба конца",- сказал замминистра.