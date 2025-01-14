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Объявлена дата трехсторонней встречи между Россией, Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере

Объявлена дата трехсторонней встречи между Россией, Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере Трехсторонняя встреча между Россией, Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере состоится 28 января.
Инфраструктура
14 января 2025 г. 20:45
Объявлена дата трехсторонней встречи между Россией, Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере

Трехсторонняя встреча между Россией, Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере состоится 28 января.

Как сообщает Report, об этом было заявлено во время видеопереговоров между министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаном Садигом и министром транспорта России Романом Старовойтом.

Информация о месте проведения и уровне встречи не сообщается.

В ходе беседы министры также обсудили технико-исполнительные работы по строительству железной дороги Решт-Астара.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по "дорожной карте" на 2025 год и сотрудничеству в использовании восточной части Каспийского моря.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya, Azərbaycan və İran arasında nəqliyyat sahəsində üçtərəfli görüşün vaxtı açıqlanıb

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