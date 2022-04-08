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Обсуждены вопросы контейнерных грузоперевозок и логистики

Обсуждены вопросы контейнерных грузоперевозок и логистики 5-7 апреля в Грузии состоялась международная конференция и выставка ”Порты Черного и Каспийского морей и судоходство -2022 " (Black and Caspian sea ports and shipping-2022).
Инфраструктура
8 апреля 2022 г. 10:48
Обсуждены вопросы контейнерных грузоперевозок и логистики

5-7 апреля в Грузии состоялась международная конференция и выставка ”Порты Черного и Каспийского морей и судоходство -2022 " (Black and Caspian sea ports and shipping-2022).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ADY Container – дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В мероприятии приняли участие более 150 делегаций из стран, расположенных вдоль коридоров в регионе Черного и Каспийского морей. Представители ADY Container также принимали участие на ежегодной международной транспортной конференции, целью которой является укрепление региональных и глобальных связей в логистике и цепочке поставок.

Директор ADY Container Натик Джафаров выступил на конференции на тему "На стыке Евразийских железных дорог: Азербайджан как транспортный узел". Н. Джафаров коснулся транзитных возможностей Азербайджана, ускорения контейнеризации, достижений в мультимодальных перевозках, популяризации железной дороги как экологически чистого вида транспорта.

На конференции, посвященной глобальной и региональной торговле и инвестициям, выступили представители 25 ведущих всемирно известных транспортно-логистических компаний.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonteynerlərlə yükdaşımalar və logistika məsələləri müzakirə olunub 

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