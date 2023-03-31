Обсуждены предстоящие в Гяндже работы в рамках проекта "зеленый город"

В Министерстве экономики с участием представителей Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) и соответствующих госструктур состоялось очередное заседание управляющей группы, созданной в связи с подготовкой плана действий "зеленый город" по городу

В Министерстве экономики с участием представителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и соответствующих госструктур состоялось очередное заседание управляющей группы, созданной в связи с подготовкой плана действий "зеленый город" по городу Гянджа.

Как сообщили Report в министерстве, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов отметил, что реализуемые совместно с ЕБРР проекты способствуют достижению нашей страной целей "зеленого" развития.

В ходе мероприятия были обсуждены работы, выполненные по плану действий "зеленый город", достигнутые результаты, предлагаемые стратегические подходы.