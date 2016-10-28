Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Грузией

Тбилиси. 28 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Тбилиси министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев 28 октября встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были обсуждены новые проекты, реализованные в регионе, перспективы развития стратегического партнерства, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Д.Кумсишвили отметил, что Грузия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном: "Дружеские отношения между нашими народами, государством и руководителями правительства создают большие возможности для всестороннего развития отношений. У нас ряд проектов и мы стараемся реализовать эти проекты в короткое время".

Шахин Мустафаев выразил благодарность за оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами: "Крупномасштабные и региональные проекты, реализуемые при нашем совместном участии, служат развитию не только наших народов, но и всего региона в целом, обеспечению мира и безопасности в регионе".