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    Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Грузией

    Шахин Мустафаев встретился с министром экономики и стабильного развития Дмитрием Кумсишвили

    Тбилиси. 28 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Тбилиси министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев 28 октября встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили.

    Как сообщает грузинское бюро Report, на встрече были обсуждены новые проекты, реализованные в регионе, перспективы развития стратегического партнерства, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

    Д.Кумсишвили отметил, что Грузия заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном: "Дружеские отношения между нашими народами, государством и руководителями правительства создают большие возможности для всестороннего развития отношений. У нас ряд проектов и мы стараемся реализовать эти проекты в короткое время".

    Шахин Мустафаев выразил благодарность за оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами: "Крупномасштабные и региональные проекты, реализуемые при нашем совместном участии, служат развитию не только наших народов, но и всего региона в целом, обеспечению мира и безопасности в регионе". 

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