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Азербайджан обсудил освоение новых направлений с участием венгерских авиаперевозчиков

Азербайджан обсудил освоение новых направлений с участием венгерских авиаперевозчиков На состоявшемся сегодня в Баку 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией было обсужден вопрос увеличения авиарейсов между двумя странами.
Инфраструктура
3 февраля 2022 г. 12:35
Азербайджан обсудил освоение новых направлений с участием венгерских авиаперевозчиков

На состоявшемся сегодня в Баку 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией было обсужден вопрос увеличения авиарейсов между двумя странами.

Об этом сообщил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на брифинге после заседания, передает Report.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы организации рейсов по новым направлениям с участием венгерских авиаперевозчиков, а также увеличения грузоперевозок между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Hungary mull increasing flights
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Macarıstan aviareyslərin sayının artırılmasını müzakirə edib

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