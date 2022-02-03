Азербайджан обсудил освоение новых направлений с участием венгерских авиаперевозчиков

На состоявшемся сегодня в Баку 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией было обсужден вопрос увеличения авиарейсов между двумя странами.

На состоявшемся сегодня в Баку 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией было обсужден вопрос увеличения авиарейсов между двумя странами.

Об этом сообщил сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на брифинге после заседания, передает Report.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы организации рейсов по новым направлениям с участием венгерских авиаперевозчиков, а также увеличения грузоперевозок между двумя странами.