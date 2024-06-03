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На проспекте Азадлыг в Баку проводится капитальный ремонт

На проспекте Азадлыг в Баку проводится капитальный ремонт На проспекте Азадлыг в Баку ведется капитальный ремонт участка автодороги протяженностью 3,4 км.
Инфраструктура
3 июня 2024 г. 13:53
На проспекте Азадлыг в Баку проводится капитальный ремонт

На проспекте Азадлыг в Баку ведется капитальный ремонт участка автодороги протяженностью 3,4 км.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Работы ведутся на отрезке между улицами Джафара Хандана и Михаила Каверочкина.

В ведомстве отметили, что для обеспечения беспрепятственного движения на автодороге ограничения вводятся частично, а ремонтные работы проводятся ночью.

Водителей призвали проявлять осторожность и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Azadlıq prospektinin bir hissəsində təmir işlərinə start verilib

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