На проспекте Азадлыг в Баку проводится капитальный ремонт

На проспекте Азадлыг в Баку ведется капитальный ремонт участка автодороги протяженностью 3,4 км.

На проспекте Азадлыг в Баку ведется капитальный ремонт участка автодороги протяженностью 3,4 км.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Работы ведутся на отрезке между улицами Джафара Хандана и Михаила Каверочкина.

В ведомстве отметили, что для обеспечения беспрепятственного движения на автодороге ограничения вводятся частично, а ремонтные работы проводятся ночью.

Водителей призвали проявлять осторожность и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.