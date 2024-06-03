В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 4,5 тыс.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 50 216 заемщикам кредиты на сумму 3 млрд 092,763 млн манатов.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 50 216 заемщикам кредиты на сумму 3 млрд 092,763 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 475,296 млн манатов, а 4 510 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был учрежден в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.