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В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 4,5 тыс.

В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 4,5 тыс. На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 50 216 заемщикам кредиты на сумму 3 млрд 092,763 млн манатов.
Инфраструктура
3 июня 2024 г. 11:30
В Азербайджане число сданных в аренду по гослинии квартир превысило 4,5 тыс.

На сегодняшний день Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд выдал 50 216 заемщикам кредиты на сумму 3 млрд 092,763 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, до сих пор были выданы гарантии по бизнес-кредитам на сумму 475,296 млн манатов, а 4 510 квартир были реализованы путем сдачи в аренду.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был учрежден в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики" и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.

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