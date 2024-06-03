Кобахидзе: Скоро начнутся работы по строительству морской инфраструктуры порта Анаклия

В скором времени начнутся работы по строительству морской инфраструктуры порта Анаклия.

В скором времени начнутся работы по строительству морской инфраструктуры порта Анаклия.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства страны.

По его словам, уже завершен процесс выбора частного партнера.

"Окончательное предложение было представлено китайско-сингапурским консорциумом, с которым после завершения соответствующих процедур будет подписано соглашение о партнерстве и концессионное соглашение. После подписания контракта будет создана совместная компания, в которой доля госкомпании Грузии составит 51%, а доля консорциума - 49%. Также, параллельно в соответствии с правилами Всемирного банка уже проведен тендер на строительные работы, и совсем скоро начнутся работы по строительству морской инфраструктуры порта Анаклия", - отметил премьер.

Кобахидзе сообщил, что ориентировочный объем инвестиций на первом этапе составляет 600 млн долларов. После завершения этого этапа порт получит 600 тыс. контейнеров.

"Это ресурс для обработки 7,8 млн тонн грузов. Как вы знаете, строительство порта Анаклия имеет большое значение с точки зрения развития Среднего коридора, а также с точки зрения развития соединительной функции Грузии", - подчеркнул премьер Грузии.