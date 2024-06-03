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Азербайджан намерен закупить в Индонезии около 3000 автобусов 

Азербайджан намерен закупить в Индонезии около 3000 автобусов  Азербайджан планирует закупить около 3 000 автобусов из Индонезии.
Инфраструктура
3 июня 2024 г. 17:31
Азербайджан намерен закупить в Индонезии около 3000 автобусов 

Азербайджан планирует закупить в Индонезии около 3 000 автобусов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Соесатио на встрече с послом Азербайджана в этой стране Джалалом Мирзоевым.

Он отметил, что Азербайджан намерен приобрести около 3 000 автобусов корейско-индонезийской компании PT Powerspark.

Ранее председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев сказал, что количество автобусов в столице планируется увеличить до 2500. По его словам, до конца этого года в Баку планируется ввести в эксплуатацию 100 новых электробусов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İndoneziyadan 3 000-ə yaxın avtobus alacaq

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