Азербайджан намерен закупить в Индонезии около 3000 автобусов

Азербайджан планирует закупить около 3 000 автобусов из Индонезии.

Азербайджан планирует закупить в Индонезии около 3 000 автобусов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявил председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Соесатио на встрече с послом Азербайджана в этой стране Джалалом Мирзоевым.

Он отметил, что Азербайджан намерен приобрести около 3 000 автобусов корейско-индонезийской компании PT Powerspark.

Ранее председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев сказал, что количество автобусов в столице планируется увеличить до 2500. По его словам, до конца этого года в Баку планируется ввести в эксплуатацию 100 новых электробусов.