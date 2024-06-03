В бакинском аэропорту прошла первая кампания по сбору FOD

В Международном аэропорту Гейдар Алиев впервые была проведена кампания по сбору FOD (мусор постороннего предмета) под лозунгом "Безопасность полетов – это еще и чистота!".

В Международном аэропорту Гейдар Алиев впервые была проведена кампания по сбору FOD (мусор постороннего предмета) под лозунгом "Безопасность полетов – это еще и чистота!".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

FOD - это любые посторонние предметы, обнаруженные на взлетно-посадочных полосах, рулежных дорожках и в зонах технического обслуживания, которые могут представлять опасность для воздушного судна. В рамках акции сотрудники аэропорта и другие представители авиационных служб объединили силы, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу, перрон и прилегающие территории Бакинского аэропорта.

"Эта кампания чрезвычайно важна с точки зрения безопасности полетов и является примером экологической осведомленности среди сотрудников аэропорта в их повседневной деятельности. С другой стороны, это служит укреплению культуры безопасности полетов среди наших сотрудников", - сказал Эльмир Гулузаде, заместитель директора по безопасности полетов Бакинского аэропорта.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев планирует реализовать данную инициативу и в будущем, что будет способствовать безопасности полетов и защите экологических стандартов.