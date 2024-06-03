Белорусская ж/д увеличила контейнерные грузоперевозки в Азербайджан почти вдвое

Белорусская железная дорога (БЖД) нарастила контейнерные перевозки грузов в Азербайджан в 1,8 раза в 2023 году.

Белорусская железная дорога (БЖД) нарастила контейнерные перевозки грузов в Азербайджан в 1,8 раза в 2023 году.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

По сообщению, БЖД в рамках развития экспортно-импортных перевозок грузов белорусских предприятий нарастила контейнерные перевозки в Азербайджан в 1,8 раза в 2023 году по сравнению с 2022 годом, а за пять месяцев 2024 года уже погружено более 270 тыс. тонн.

"Одним из стратегических направлений для БЖД является развитие экспортно-импортных перевозок грузов белорусских предприятий, в том числе в Азербайджан. Так, по итогам работы в 2023 году объем погруженных грузов в Азербайджан увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом, за пять месяцев 2024 года уже погружено более 270 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее привлекательным для грузоотправителей является сухопутный маршрут через пограничный переход "Астара" на азербайджано-иранской границе, где за пять месяцев 2024 года объем перевозок составил порядка 34 тыс. тонн, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В рамках развития международного транспортного коридора Север - Юг БЖД совместно с РЖД и Азербайджанскими железными дорогами создали условия по организации контейнерного сервиса по маршруту Беларусь- Россия - Азербайджан. Подчеркивается, что этот сервис позволяет в кратчайшие сроки, за семь суток, обеспечить доставку железнодорожным транспортом белорусской продукции в Азербайджан.