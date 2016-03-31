Обнародована сумма ущерба, нанесенного железным дорогам Азербайджана в результате армянской оккупации

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В результате армянской агрессии участок железных дорог Азербайджана протяженностью 240,4 км остался на оккупированных территориях.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", под оккупацией находятся 144 км железной дороги на участке Горадиз-Ордубад (в том числе, 43,4 км по Мегринскому району), 39,1 км - на участке Миндживан-Кафан, 51,0 км - на участке Тезекенд-Ханкенди, 6,3 км - на участке Газах-Бархударлы.

Отмечается, что в результате оккупации железнодорожным хозяйствам нанесен ущерб в размере 45 млн. 060 тыс. долларов США. Из них ущерб в размере 14 млн. долларов понесло локомотивное хозяйство, 4 млн. 860 тыс. долларов - вагонное хозяйство, 10 млн. 250 тыс. долларов - дорожное хозяйство. Примерная сумма ущерба, нанесенная Союзу управления процессами перевозок - 12 млн. 350 тыс. долларов, хозяйствам связи и энергоснабжения - 3 млн. 600 тыс. долларов.

Отметим, что 31 марта - День геноцида азербайджанцев. В этот день в 1918 году в различных частях Бакинской губернии, а также в Губе, Шемахе, Лянкяране, Гёйчае, Сальяне, Кюрдямире, Хачмазе, Карабахе и других территориях страны дашнакские армянские вооруженные подразделения учинили геноцид против азербайджанцев.