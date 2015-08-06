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    ​Обнародована дата прекращения использования Metrokart в Бакинском метрополитене

    В столице начнется использование Bakıkart

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене уже с 8 августа можно будет воспользоваться едиными платежными картами BakıKart и BakıKart с ограниченным сроком действия. Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", на первоначальном этапе с помощью BakıKart и BakıKart с ограниченным сроком действия будет оплачиваться проезд в автобусах, принадлежащих ООО BakuBus, и Бакинском метрополитене.

    Платежные карты BakıKart и BakıKart с ограниченным сроком действия можно приобрести в вестибюлях всех станций и новых терминалах, установленных на остановках маршрутных линий ООО BakuBus.

    Отметим, что стоимость пластиковых карт BakıKart составляет 2 маната, тарифы за один проезд - 0,20 манатов. Баланс карты пополняется в терминалах. Данная карта предназначена для постоянного использования.

    Карта с ограниченным сроком действия стоит 0,20 манатов. На нее можно загрузить оплату за 1,2,3 и 4 проезда. Оплата за 1 проезд - 0,20 манатов. Баланс карты не пополняется в терминалах. Данная карта предназначена для гостей и жителей города, редко пользующихся общественным транспортом.

    Карты обоих видов возврату не подлежат.

    Организация также внесла ясность в вопрос интеграции Metrokart и новой карты. Так, сумма залога Metrokart может быть использована двумя способами: либо данная сумма загружается на саму карту и после обнуления баланса карта выбрасывается, либо сумма залога и баланс Metrokart переводится на карту BakıKart.

    Сумма баланса Metrokart может быть использована до 30 сентября. Пассажиры, желающие перевести сумму залога и баланс Metrokart на BakıKart, должны приобрести Bakıkart и предъявить обе карты кассиру метростанции.

    Трансфер суммы залога и баланса осуществляется только с одной карты Metrokart на одну карту Bakıkart. Желающие вернуть Metrokart могут получить сумму залога до 15 августа в кассах метрополитена.

    С 15 августа до 30 сентября сумма залога Metrokart может быть использована только в качестве оплаты за проезд.

    До 30 сентября в метрополитене будут действительны обе карты Metrokart и Bakıkart. С 30 сентября использование Metrokart будет прекращено. 

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