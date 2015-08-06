​Обнародована дата прекращения использования Metrokart в Бакинском метрополитене

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене уже с 8 августа можно будет воспользоваться едиными платежными картами BakıKart и BakıKart с ограниченным сроком действия. Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", на первоначальном этапе с помощью BakıKart и BakıKart с ограниченным сроком действия будет оплачиваться проезд в автобусах, принадлежащих ООО BakuBus, и Бакинском метрополитене.

Платежные карты BakıKart и BakıKart с ограниченным сроком действия можно приобрести в вестибюлях всех станций и новых терминалах, установленных на остановках маршрутных линий ООО BakuBus.

Отметим, что стоимость пластиковых карт BakıKart составляет 2 маната, тарифы за один проезд - 0,20 манатов. Баланс карты пополняется в терминалах. Данная карта предназначена для постоянного использования.

Карта с ограниченным сроком действия стоит 0,20 манатов. На нее можно загрузить оплату за 1,2,3 и 4 проезда. Оплата за 1 проезд - 0,20 манатов. Баланс карты не пополняется в терминалах. Данная карта предназначена для гостей и жителей города, редко пользующихся общественным транспортом.

Карты обоих видов возврату не подлежат.

Организация также внесла ясность в вопрос интеграции Metrokart и новой карты. Так, сумма залога Metrokart может быть использована двумя способами: либо данная сумма загружается на саму карту и после обнуления баланса карта выбрасывается, либо сумма залога и баланс Metrokart переводится на карту BakıKart.

Сумма баланса Metrokart может быть использована до 30 сентября. Пассажиры, желающие перевести сумму залога и баланс Metrokart на BakıKart, должны приобрести Bakıkart и предъявить обе карты кассиру метростанции.

Трансфер суммы залога и баланса осуществляется только с одной карты Metrokart на одну карту Bakıkart. Желающие вернуть Metrokart могут получить сумму залога до 15 августа в кассах метрополитена.

С 15 августа до 30 сентября сумма залога Metrokart может быть использована только в качестве оплаты за проезд.

До 30 сентября в метрополитене будут действительны обе карты Metrokart и Bakıkart. С 30 сентября использование Metrokart будет прекращено.