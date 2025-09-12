Объем водных ресурсов в Азербайджане сократился на 15-20% из-за изменения климата.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.

По его словам, если раньше в страну поступало около 30 млрд кубометров воды, то сейчас этот показатель снизился из-за влияния климатических изменений.

Вердиев отметил, что если повышение температуры и уменьшение осадков продолжатся, то могут быть более серьезные потери.