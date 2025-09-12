Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Объем водных ресурсов в Азербайджане сократился на 15-20% из-за изменения климата

    • 12 сентября, 2025
    • 13:33
    Объем водных ресурсов в Азербайджане сократился на 15-20% из-за изменения климата

    Объем водных ресурсов в Азербайджане сократился на 15-20% из-за изменения климата.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели. 

    По его словам, если раньше в страну поступало около 30 млрд кубометров воды, то сейчас этот показатель снизился из-за влияния климатических изменений.

    Вердиев отметил, что если повышение температуры и уменьшение осадков продолжатся, то могут быть более серьезные потери.

    климатический кризис изменение климата дефицит воды водные ресурсы
    Azərbaycanda su resurslarının həcmi iqlim təsiri ilə 15-20 % azalıb
    Water resources in Azerbaijan decline 15–20% due to climate change

