Объем водных ресурсов в Азербайджане сократился на 15-20% из-за изменения климата
Инфраструктура
- 12 сентября, 2025
- 13:33
Объем водных ресурсов в Азербайджане сократился на 15-20% из-за изменения климата.
Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев на панельной дискуссии в рамках Бакинской водной недели.
По его словам, если раньше в страну поступало около 30 млрд кубометров воды, то сейчас этот показатель снизился из-за влияния климатических изменений.
Вердиев отметил, что если повышение температуры и уменьшение осадков продолжатся, то могут быть более серьезные потери.
