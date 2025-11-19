Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Инфраструктура
    • 19 ноября, 2025
    • 13:38
    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Объем транзитных перевозок (за исключением трубопроводных перевозок) через Азербайджан увеличился в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2019 годом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    Он отметил, что этому способствовала работа, проделанная в транспортном секторе: "Благодаря усовершенствованию существующей инфраструктуры в последние годы и увеличению пропускной способности международного морского порта Алят, объем транзитных грузоперевозок (без учета трубопроводного транспорта) в 2024 году по сравнению с 2019 годом увеличился в 2,5 раза и составил 14,5 млн тонн".

    Джаббаров также добавил, что проект опреснения воды Каспийского моря стоимостью $407 млн значим с точки зрения водной безопасности страны, передачи технологий и иностранных инвестиций.

    Микаил Джаббаров госбюджет транзит грузоперевозки
    Azərbaycanda tranzit yükddaşımalarının həcmi 2019-cu ildən 2,5 dəfə artıb

    Последние новости

    14:05

    Эрдоган: Причина крушения турецкого военного самолета тщательно расследуется

    В регионе
    13:52

    Мурат Курум: Турция проведет обсуждения с тремя странами по вопросу председательства на COP31

    COP29
    13:52

    Талех Кязымов: За 10 месяцев утверждено 74 эмиссии корпоративных облигаций

    Финансы
    13:50

    В Азербайджане началась интеграция платежных организаций в открытый банкинг

    Финансы
    13:45

    ЦБА: Кредитный потенциал банков достиг почти 21 млрд манатов

    Финансы
    13:41

    Песков: Решение Польши о закрытии генконсульства РФ - желание свести дипотношения до нуля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:39

    Министр экономики: Азербайджан укрепит позиции в качестве площадки для зеленых инвестиций

    Энергетика
    13:38

    Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

    Инфраструктура
    13:34

    СМИ: Запланированная на сегодня в Стамбуле встреча Уиткоффа и Зеленского не состоится

    Другие страны
    Лента новостей