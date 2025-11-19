Объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился в 2,5 раза с 2019 года

Объем транзитных перевозок (за исключением трубопроводных перевозок) через Азербайджан увеличился в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

Он отметил, что этому способствовала работа, проделанная в транспортном секторе: "Благодаря усовершенствованию существующей инфраструктуры в последние годы и увеличению пропускной способности международного морского порта Алят, объем транзитных грузоперевозок (без учета трубопроводного транспорта) в 2024 году по сравнению с 2019 годом увеличился в 2,5 раза и составил 14,5 млн тонн".

Джаббаров также добавил, что проект опреснения воды Каспийского моря стоимостью $407 млн значим с точки зрения водной безопасности страны, передачи технологий и иностранных инвестиций.