Объем транзитных грузов через Азербайджан вырос почти на 80%

В 2023 году по железным дорогам Азербайджана было перевезено более 18 млн тонн общих грузов, около 7 млн тонн транзитных грузов.

В 2023 году по железным дорогам Азербайджана перевезено более 18 млн тонн общих грузов, около 7 млн тонн транзитных грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“, по сравнению с 2022 годом объем транзитных грузов, перевозимых через Азербайджан, увеличился почти на 80%.

В прошлом году было успешно завершено 60% работ по строительству терминала Астара (Иран) по коридору Север-Юг. В прошлом году на этом терминале перевезено около 700 тысяч тонн грузов.

В целях увеличения объема транзитных грузов по Среднему коридору между железными дорогами Азербайджана, Казахстана и Грузии создано совместное предприятие. Возобновлены перевозки грузов из Китая по Среднему коридору через Азербайджан.