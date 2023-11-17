Объем транспортируемой через Бакинский порт нефти из Центральной Азии может увеличиться вдвое

По итогам 2023 года через Бакинский порт планирует перевезти до 2 млн тонн нефти из Центральной Азии.

По итогам 2023 года через Бакинский порт планирует перевезти до 2 млн тонн нефти из Центральной Азии.

Об этом Report сказал начальник Департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, это в два раза больше, чем в прошлом году.

"Нефть Казахстана и Туркменистана транспортируется через Азербайджан в западные страны", - отметил Гасанли.

Напомним, что грузооборот Бакинского порта в 2022 году составил 6 млн 314 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2021 году. Ожидается, что к концу 2023 года этот показатель составит более 7 млн тонн.