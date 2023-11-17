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Объем транспортируемой через Бакинский порт нефти из Центральной Азии может увеличиться вдвое

Объем транспортируемой через Бакинский порт нефти из Центральной Азии может увеличиться вдвое По итогам 2023 года через Бакинский порт планирует перевезти до 2 млн тонн нефти из Центральной Азии.
Инфраструктура
17 ноября 2023 г. 18:06
Объем транспортируемой через Бакинский порт нефти из Центральной Азии может увеличиться вдвое

По итогам 2023 года через Бакинский порт планирует перевезти до 2 млн тонн нефти из Центральной Азии.

Об этом Report сказал начальник Департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, это в два раза больше, чем в прошлом году.

"Нефть Казахстана и Туркменистана транспортируется через Азербайджан в западные страны", - отметил Гасанли.

Напомним, что грузооборот Бакинского порта в 2022 году составил 6 млн 314 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2021 году. Ожидается, что к концу 2023 года этот показатель составит более 7 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı üzərindən daşınan Mərkəzi Asiya neftinin həcmi 2 dəfə arta bilər

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