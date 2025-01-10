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Объем перевезенных грузов из Китая по Среднему коридору вырос в 25 раз

Объем перевезенных грузов из Китая по Среднему коридору вырос в 25 раз Объем грузов, перевезенных из Китая по Среднему коридору, увеличился в 2024 году более чем в 25 раз по сравнению с 2023 годом и превысил 27 тыс. контейнеров.
Инфраструктура
10 января 2025 г. 14:14
Объем перевезенных грузов из Китая по Среднему коридору вырос в 25 раз

Объем грузов, перевезенных из Китая по Среднему коридору, увеличился в 2024 году более чем в 25 раз по сравнению с 2023 годом и превысил 27 тыс. контейнеров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

В компании отметили, что развитие инфраструктуры позволяет перевозить по территории Азербайджана не менее 1 000 блок-поездов в год.

Значительным событием стало прибытие в марте прошлого года первого контейнерного поезда из китайского города Сиань в Баку всего за 11 дней. В ноябре Азербайджан впервые отправил грузовой поезд в Китай, что открыло новые возможности для местных предпринимателей.

Модернизация линии Баку-Тбилиси-Карс в 2024 году позволила увеличить ее пропускную способность с 1 млн до 5 млн тонн в год. Средний коридор остается стратегически важным маршрутом, связывающим Восток и Запад, и его потенциал продолжает расширяться, отметили в АЖД.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Çindən Orta Dəhlizlə daşınmış yüklərin həcmi 25 dəfədən çox artıb

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